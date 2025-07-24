Обстріл Одеси: ворог вночі пошкодив залізничну інфраструктуру (фото)

"Росіяни продовжують прицільні обстріли по цивільним інфраструктурним об'єктам та залізничному рухомому складу. Вночі ворог вчергове бив навколо портів Одеси, аби заблокувати до них доступ", - зазначили в "Укрзалізниці".

У компанії додали, що спрацювала розгорнута система моніторингу та оповіщення, а залізничники та залізничниці вчасно пройшли в укриття. Ніхто з працівників не постраждав.

"Нині активно відновлюємо зруйновані обʼєкти. Співчуваємо кожному та кожній, хто зазнали втрат від дій окупантів", - додали в УЗ.