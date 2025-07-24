Обстріл Одеси: ворог вночі пошкодив залізничну інфраструктуру (фото)

Російські війська під час масованого обстрілу Одеси сьогодні вночі, 24 липня, пошкодили залізничну інфраструктуру, зокрема локомотив. На щастя, ніхто з працівників УЗ не постраждав.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram "Укрзалізниці".
"Росіяни продовжують прицільні обстріли по цивільним інфраструктурним об'єктам та залізничному рухомому складу. Вночі ворог вчергове бив навколо портів Одеси, аби заблокувати до них доступ", - зазначили в "Укрзалізниці".
У компанії додали, що спрацювала розгорнута система моніторингу та оповіщення, а залізничники та залізничниці вчасно пройшли в укриття. Ніхто з працівників не постраждав.
"Нині активно відновлюємо зруйновані обʼєкти. Співчуваємо кожному та кожній, хто зазнали втрат від дій окупантів", - додали в УЗ.
З початку повномасштабної війни російські війська не припиняють обстріли українських населених пунктів. Ворог застосовує широкий арсенал – від ракет різних типів і керованих авіабомб до артилерії та дронів.
Як розповів президент Володимир Зеленський, цієї ночі ворог застосував 103 дрони, серед яких більшість "Шахеди", та чотири ракети.
Зокрема, в ніч на 24 липня російські терористи застосували проти Одеси більше 30 безпілотних літальних апаратів (БпЛА). Внаслідок атаки постраждали четверо людей.
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