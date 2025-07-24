Обстрел Одессы: враг ночью повредил железнодорожную инфраструктуру (фото)

Российские войска во время массированного обстрела Одессы сегодня ночью, 24 июля, повредили железнодорожную инфраструктуру, в частности локомотив. К счастью, никто из работников УЗ не пострадал.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram "Укрзализныци".
"Россияне продолжают прицельные обстрелы по гражданским инфраструктурным объектам и железнодорожному подвижному составу. Ночью враг в очередной раз бил вокруг портов Одессы, чтобы заблокировать к ним доступ", - отметили в "Укрзализныце".
В компании добавили, что сработала развернутая система мониторинга и оповещения, а железнодорожники и железнодорожницы вовремя прошли в укрытие. Никто из работников не пострадал.
"Сейчас активно восстанавливаем разрушенные объекты. Сочувствуем каждому и каждой, кто понесли потери от действий оккупантов", - добавили в УЗ.
С начала полномасштабной войны российские войска не прекращают обстрелы украинских населенных пунктов. Враг применяет широкий арсенал - от ракет различных типов и управляемых авиабомб до артиллерии и дронов.
Как рассказал президент Владимир Зеленский, этой ночью враг при менил 103 дрона, среди которых большинство "Шахеды", и четыре ракеты.
В частности, в ночь на 24 июля российские террористы применили против Одессы более 30 беспилотных летательных аппаратов (БпЛА). В результате атаки пострадали четыре человека.
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