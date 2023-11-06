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Обстріл Одеси: росіяни випустили кілька ракет і понад 20 "Шахедів"

Фото: росіяни випустили по Одесі кілька ракет і понад 20 "Шахедів" (t.me/SJTF_Odes/)
Автор: Константин Широкун

Війська РФ завдали комбінованої атаки по Одесі за допомогою крилатих та балістичних ракет, а також дронів-камікадзе. Частина повітряних цілей знищила сили ППО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Генерального штабу ЗСУ та Telegram Сил оборони півдня України.

"РФ в черговий раз атакувала Україну, застосувавши 2 керовані авіаційні ракети Х-59, балістичну ракету "Іскандер-М", протикорабельну ракету "Онікс", дві керовані ракети Х-31 і 22 ударні БПЛА типу Shahed-136/131. Удари були нанесені за припортовою інфраструктурою Одеської області та об'єктами цивільної інфраструктури Херсона", - йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ.

Повідомляється, що сили протиповітряної оборони знищили дві ракети Х-59 та 15 ударних БпЛА.

За даними Сил оборони півдня України, в Одесі зафіксовано влучення в центр міста та законсервовану промислову будівлю. Вибуховою хвилею пошкоджено кілька багатоповерхових житлових будинків та музей в історичній частині міста.

На жаль, потраплянням дронів-камікадзе до припортової інфраструктури пошкоджено складські приміщення, розвантажувальну спецтехніку, автомобілі із зерном. Пожежу оперативно ліквідовано.

Всі подробиці атаки окупантів на Одесу 5 листопада читайте у матеріалі РБК-Україна.

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