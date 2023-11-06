RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Обстрел Одессы: россияне выпустили несколько ракет и более 20 "Шахедов"

Фото: россияне выпустили по Одессе несколько ракет и более 20 "Шахедов" (t.me/SJTF_Odes/)
Автор: Константин Широкун

Войска РФ нанесли комбинированную атаку по Одессе с помощью крылатых и баллистической ракет, а также дронов-камикадзе. Часть воздушных целей уничтожили силы ПВО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генерального штаба ВСУ и Telegram Сил обороны юга Украины.

"РФ в очередной раз атаковала Украину, применив 2 управляемые авиационные ракеты Х-59, баллистическую ракету "Искандер-М", противокорабельную ракету "Оникс", две управляемые ракеты Х-31 и 22 ударных БпЛА типа Shahed-136/131. Удары были нанесены по припортовой инфраструктуре Одесской области и объектам гражданской инфраструктуры Херсона", - говорится в сводке Генштаба ВСУ.

Сообщается, что силы противовоздушной обороны уничтожили две ракеты Х-59 и 15 ударных БпЛА.

По данным Сил обороны юга Украины, в Одессе зафиксированы попадания в центр города и законсервированное промышленное здание. Взрывной волной повреждены несколько многоэтажных жилых домов, и музей в исторической части города.

К сожалению, попаданием дронов-камикадзе в припортовую инфраструктуру повреждены складские помещения, разгрузочная спецтехника, автомобили с зерном. Пожар оперативно ликвидирован.

Все подробности атаки оккупантов на Одессу 5 ноября читайте в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Одессадрониракетна атакаВторжение России в Украину