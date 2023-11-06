Обстрел Одессы: россияне выпустили несколько ракет и более 20 "Шахедов"

"РФ в очередной раз атаковала Украину, применив 2 управляемые авиационные ракеты Х-59, баллистическую ракету "Искандер-М", противокорабельную ракету "Оникс", две управляемые ракеты Х-31 и 22 ударных БпЛА типа Shahed-136/131. Удары были нанесены по припортовой инфраструктуре Одесской области и объектам гражданской инфраструктуры Херсона", - говорится в сводке Генштаба ВСУ.

Сообщается, что силы противовоздушной обороны уничтожили две ракеты Х-59 и 15 ударных БпЛА.

По данным Сил обороны юга Украины, в Одессе зафиксированы попадания в центр города и законсервированное промышленное здание. Взрывной волной повреждены несколько многоэтажных жилых домов, и музей в исторической части города.

К сожалению, попаданием дронов-камикадзе в припортовую инфраструктуру повреждены складские помещения, разгрузочная спецтехника, автомобили с зерном. Пожар оперативно ликвидирован.