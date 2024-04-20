Обстріл Одеси. В ОВА уточнили дані про постраждалих від атаки РФ

"Внаслідок ракетної атаки руйнування зазнали приватні будинки в Одесі. За уточненими даними, постраждали восьмеро людей, серед яких двоє дітей - трьох і чотирьох років", - розповів глава ОВА.

За словами Кіпера, 80-річну мешканку одного із будинків госпіталізовано із забійною раною голови, у лікарні також перебуває 3-річний хлопчик з осколковим пораненням - він наймолодший постраждалий.

"Інші постраждалі отримали медичну допомогу і від подальшої госпіталізації відмовились. Правоохоронці фіксують наслідки чергового злочину росіян", - додав очільник області.