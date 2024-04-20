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Обстріл Одеси. В ОВА уточнили дані про постраждалих від атаки РФ

Фото: в ОВА уточнили кількість постраждалих від удару по Одесі (t.me/odeskaODA)
Автор: Дмитро Левицький

В результаті ракетного удару по Одесі у суботу, 20 квітня, постраждали восьмеро людей. Серед них - дві дитини.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Одеської ОВА Олега Кіпера.

"Внаслідок ракетної атаки руйнування зазнали приватні будинки в Одесі. За уточненими даними, постраждали восьмеро людей, серед яких двоє дітей - трьох і чотирьох років", - розповів глава ОВА.

За словами Кіпера, 80-річну мешканку одного із будинків госпіталізовано із забійною раною голови, у лікарні також перебуває 3-річний хлопчик з осколковим пораненням - він наймолодший постраждалий.

"Інші постраждалі отримали медичну допомогу і від подальшої госпіталізації відмовились. Правоохоронці фіксують наслідки чергового злочину росіян", - додав очільник області.

Ракетний удар по Одесі

У суботу, 20 квітня, російські окупанти ударили трьома ракетами Х-59 по Одесі. Удар прийшовся на приватний сектор, було пошкоджено та зруйновано будинки. В одному зі зруйнованих будинків перебували жінка з дитиною. Їх вдалося врятувати.

Спочатку в ОВА повідомляли, що від атаки постраждали двоє дорослих та трирічна дитина. Дорослі від госпіталізації відмовились.

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ОдесаРакетна атака