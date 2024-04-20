Обстрел Одессы. В ОВА уточнили данные о пострадавших от атаки РФ

"В результате ракетной атаки разрушениям подверглись частные дома в Одессе. По уточненным данным, пострадали восемь человек, среди которых двое детей - трех и четырех лет", - рассказал глава ОВА.

По словам Кипера, 80-летняя жительница одного из домов госпитализирована с ушибом головы, в больнице также находится 3-летний мальчик с осколочным ранением - он самый молодой пострадавший.

"Другие пострадавшие получили медицинскую помощь и от дальнейшей госпитализации отказались. Правоохранители фиксируют последствия очередного преступления россиян", - добавил глава области.