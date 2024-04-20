Обстрел Одессы. В ОВА уточнили данные о пострадавших от атаки РФ

В результате ракетного удара по Одессе в субботу, 20 апреля, пострадали восемь человек. Среди них - два ребенка.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Одесской ОВА Олега Кипера.
"В результате ракетной атаки разрушениям подверглись частные дома в Одессе. По уточненным данным, пострадали восемь человек, среди которых двое детей - трех и четырех лет", - рассказал глава ОВА.
По словам Кипера, 80-летняя жительница одного из домов госпитализирована с ушибом головы, в больнице также находится 3-летний мальчик с осколочным ранением - он самый молодой пострадавший.
"Другие пострадавшие получили медицинскую помощь и от дальнейшей госпитализации отказались. Правоохранители фиксируют последствия очередного преступления россиян", - добавил глава области.
В субботу, 20 апреля, российские оккупанты ударили тремя ракетами Х-59 по Одессе. Удар пришелся на частный сектор, были повреждены и разрушены дома. В одном из разрушенных домов находилась женщина с ребенком. Их удалось спасти.
Сначала в ОВА сообщали, что от атаки пострадали двое взрослых и трехлетний ребенок. Взрослые от госпитализации отказались.
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