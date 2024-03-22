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В Одесі чути вибухи. Працює ППО

Фото: в Одесі сили ППО працюють по російських "Шахедах" (ОК "Північ")
Автор: Валерій Савицький

В Одесі чути вибухи. Сили протиповітряної оборони працюють по ворожих ударних дронах "Шахед".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Громадської ради при Одеській ОВА Сергія Братчука.

"Одеса. Гучно, бо так треба: бойова робота Сил оборони", - написав він.

Голова Одеської ОВА Олег Кіпер порадив жителям Одеси й Одеського району не виходити з укриттів до відбою.

Нагадаємо, в ніч на п'ятницю, 22 березня, російські загарбники запустили кілька груп "Шахедів" в напрямку України. В низці областей оголошено повітряну тривогу.

Вночі 21 березня російські загарбники завдали масованого ракетного удару по Києву.

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ОдесаВійна Росії проти України