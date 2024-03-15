Обстріл Одеси. Без газу та світла залишилися сотні жителів

В результаті ракетного обстрілу російськими окупантами в Одесі пошкоджені інженерні комунікації газо- та електропостачання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Одеської ОВА Олега Кіпера у Telegram .

Раніше повідомлялося, що сьогодні, 15 березня, російські окупанти обстріляли Одесу із застосуванням балістичних ракет "Іскандер-М", які запустили з тимчасово захопленого Криму. Ціллю терористів з РФ була цивільна інфраструктура. Після цього інтервенти повторно вдарили по місту, коли на місце прибули медики та рятувальники.

За останніми даними внаслідок удару загинули 19 людей, 73 особи постраждали.

Внаслідок ворожого обстрілу зруйновано триповерхову будівлю рекреаційного об'єкту, пошкоджено щонайменше 10 приватних будинків, станцію техобслуговування, газопровід низького тиску, авто швидкої допомоги та пожежно-рятувальні автомобілі. Нині триває розбір завалів.

Усі деталі про російський удар Одесі 15 березня читайте у матеріалі РБК-Україна.

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