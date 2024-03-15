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Обстріл Одеси. Без газу та світла залишилися сотні жителів

Одеса, П'ятниця 15 березня 2024 18:54
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Обстріл Одеси. Без газу та світла залишилися сотні жителів Фото: Обстріл Одеси 15 березня (t.me/odeskaODA)
Автор: Вадим Ребрина

В результаті ракетного обстрілу російськими окупантами в Одесі пошкоджені інженерні комунікації газо- та електропостачання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Одеської ОВА Олега Кіпера у Telegram.

Внаслідок ракетного обстрілу з боку РФ без електропостачання наразі залишилися 535 абонентів. Термін відновлення – ранок 16 березня.

Без газопостачання - 800 абонентів. Термін відновлення – до кінця дня 16 березня

Аварійні служби працюють на місці.

Російський удар по Одесі 15 березня

Раніше повідомлялося, що сьогодні, 15 березня, російські окупанти обстріляли Одесу із застосуванням балістичних ракет "Іскандер-М", які запустили з тимчасово захопленого Криму. Ціллю терористів з РФ була цивільна інфраструктура. Після цього інтервенти повторно вдарили по місту, коли на місце прибули медики та рятувальники.

За останніми даними внаслідок удару загинули 19 людей, 73 особи постраждали.

Внаслідок ворожого обстрілу зруйновано триповерхову будівлю рекреаційного об'єкту, пошкоджено щонайменше 10 приватних будинків, станцію техобслуговування, газопровід низького тиску, авто швидкої допомоги та пожежно-рятувальні автомобілі. Нині триває розбір завалів.

Усі деталі про російський удар Одесі 15 березня читайте у матеріалі РБК-Україна.

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