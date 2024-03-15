Російський обстріл Одеси: генпрокурор заявив про збільшення кількість жертв до 19 людей

В результаті сьогоднішнього російського ракетного удару по Одесі кількість жертв у місті збільшилася до дев'ятнадцяти людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook генерального прокурора Андрія Костіна.

За його словами, станом на п'ять годин дня було "відомо про 19 загиблих та 73 постраждалих внаслідок чергових ракетних атак ворога".

Зазначимо, перед тим голова Одеської військової адміністрації Олег Кіпер місцева мерія, прес-служба Національної поліції та ДСНС близько 16:20 інформували про 16 загиблих в Одесі через російський удар.

Генпрокурор зазначив, що серед жертв та постраждалих в Одесі є як місцеві жителі, так і медики та співробітники ДСНС.

"Другий обстріл відбувся, коли екстрені служби надавали допомогу постраждалим від першого удару", - нагадав він.

Наразі правоохоронці та прокурори фіксують наслідки чергового воєнного злочину російських загарбників.

"Розпочато кримінальне провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством", - додав генпрокурор.

Російський удар по Одесі 15 березня

Раніше повідомлялося, що сьогодні, 15 березня, російські окупанти обстріляли Одесу із застосуванням балістичних ракет "Іскандер-М", які запустили з тимчасово захопленого Криму. Ціллю терористів з РФ була цивільна інфраструктура. Після цього інтервенти повторно вдарили по місту, коли на місце прибули медики та рятувальники. Було відомо про велику кількість постраждалих, були загиблі.

Внаслідок ворожої атаки було зруйновано триповерхову будівлю рекреаційного об'єкта, пошкоджено щонайменше 10 приватних будинків, станцію техобслуговування, газопровід низького тиску, авто швидкої допомоги та пожежно-рятувальні автомобілі. Нині триває розбір завалів.

Усі деталі про російський удар Одесі 15 березня - читайте у матеріалі РБК-Україна.