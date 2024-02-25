Обстріл Одеси: через два дні в лікарні померла поранена

Кількість жертв від російської дронової атаки на Одесу, що відбулась 23 лютого збільшилася. Сьогодні в лікарні померла поранена жінка.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави ОВА Олега Кіпера.

"На жаль, кількість жертв російської дронової атаки на Одесу (23.02.2024) збільшилася", - написав глава ОВА

Він повідомив, що сьогодні в лікарні померла жінка 1952 року народження, яку рятувальники витягнули з-під завалів. Кіпер нагадав, що жінка пробула під завалми близько 2 годин.

Атака дронами по Одесі ввечері 23 лютого

Раніше повідомлялося, що російські окупанти вдарили дроном-камікадзе по житловому будинку в Одесі. Місцева влада згодом повідомила про щонайменше двох постраждалих внаслідок ворожої атаки, вони були у тяжкому стані. Пізніше стало відомо про жертву.

Глава Одеської ОВА Олег Кіпер розповів, що на місці працюють усі відповідні служби. Крім того, в ефірі національного телемарафону "Єдині новини" чиновник розповів про стан постраждалих внаслідок чергової атаки росіян по місту. За словами чиновника, троє поранених у важкому стані.

Жінка 1962 р.н. має 70% опіків тіла та важкий опіковий шок,

її донька 1993 р.н. також отримала важкий опік у 10% поверхні тіла та чисельні переломи кісток,

ще одна постраждала 72-річна жінка, яка пробула під завалами майже дві години, отримала термічні опіки 40% п.т. та переломи кінцівок.

Зазначимо, що це вже друга поспіль повітряна атака інтервентів по Одесі, зокрема з використанням ударних безпілотників. Тоді загинули три людини у місті. Більш детально про наслідки вчорашнього удару противника - у матеріалі РБК-Україна.

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