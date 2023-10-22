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Обстріл "Нової пошти" під Харковом: поліція ідентифікувала всіх жертв

Фото: Обстріл "Нової пошти" під Харковом (t.me/ihor_terekhov)
Автор: Каріна Левицька

Правоохоронці ідентифікували всіх загиблих внаслідок удару по терміналу "Нової пошти" в Харківській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне".

Начальник слідчого управління поліції регіону Сергій Болвінов, повідомив, що поліції вдалося ідентифікувати шостого загиблого. Ним виявився 30-річний уродженець Кам'янки Дворічанської громади,  який проживав у Харкові.

"Ми вивели ДНК-профіль загиблого і порівняли з його батьком, маємо збіг. Батько та мати одразу його не упізнали через те, що тіло сильно обгоріло", - сказав Болвінов.

Удар по терміналу "Нової пошти"

Нагадаємо, окупанти завдали удару по терміналу "Нової пошти" у селі Коротич під Харковом близько 22:15 21 жовтня. Росіяни випустили зенітні ракети С-300.

Внаслідок атаки вороги спалахнула пожежа, термінал майже повністю зруйнований. Також пошкоджено вантажні автомобілі.

За останніми даними, внаслідок атаки шестеро осіб загинули. Як відомо, 17 осіб отримали поранення.

Більше про деталі та наслідки цинічної атаки росіян - у матеріалі РБК-Україна.

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харковВійна Росії проти України