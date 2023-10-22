Обстрел "Новой почты" под Харьковом: полиция идентифицировала всех жертв

Начальник следственного управления полиции региона Сергей Болвинов сообщил, что полиции удалось идентифицировать шестого погибшего. Им оказался 30-летний уроженец Каменки Дворичанского общества, проживавший в Харькове.

"Мы вывели ДНК-профиль погибшего и сравнили с его отцом, имеем совпадение. Отец и мать сразу его не узнали из-за того, что тело сильно обгорело", - сказал Болвинов.

Удар по терминалу "Новой почты"

Напомним, оккупанты нанесли удар по терминалу "Новой почты" в селе Коротич под Харьковом около 22:15 21 октября. Россияне выпустили зенитные ракеты С-300

В результате атаки враги вспыхнул пожар, терминал почти полностью разрушен. Также повреждены грузовые автомобили.

По последним данным, в результате атаки шесть человек погибли. Как известно, 17 человек получили ранения.

Больше о деталях и последствиях циничной атаки россиян - в материале РБК-Украина.

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