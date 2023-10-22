Кількість постраждалих через обстріл терміналу "Нової пошти" під Харковом збільшилася

Кількість постраждалих через внаслідок обстрілу терміналу "Нової пошти" під Харковом збільшилася. Поранення отримали 17 осіб.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Харківську обласну прокуратуру в Telegram.

"Станом на зараз кількість потерпілих збільшилась до 17. Ще один працівник підприємства отримав осколкові поранення", - йдеться у повідомленні.

Постраждалому надали медичну допомогу. Від госпіталізації він відмовився.

Удар по терміналу "Нової пошти"

Нагадаємо, окупанти завдали удару по терміналу "Нової пошти" у селі Коротич під Харковом близько 22:15 21 жовтня. Росіяни випустили зенітні ракети С-300.

Внаслідок атаки вороги спалахнула пожежа, термінал майже повністю зруйнований. Також пошкоджено вантажні автомобілі.

За останніми даними, внаслідок атаки шестеро осіб загинули. Як відомо, 17 осіб отримали поранення.