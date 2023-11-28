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Обстріл Нікополя: кількість поранених збільшилася, в одному з будинків спалахнула пожежа

Фото: Наслідки ударів (facebook.com)
Автор: Дмитро Браславський

Російська армія сьогодні, 28 листопада, багаторазово атакувала Нікопольський район у Дніпропетровській області. Унаслідок атаки постраждали люди, є руйнування в приватному секторі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака.

"Російські нелюди. Зранку вони вбили людину у Нікополі, ще двох поранили. Та на цьому не зупинилися", - йдеться у повідомленні.

За словами глави області, вже за годину скерували на місто дрони-камікадзе. І знову постраждалий серед мирних. Це 43-річний чоловік.

Руйнування від атак РФ

Загалом Нікопольський район пережив за день з десяток атак. По районному центру та Марганецькій громаді ворог гатив із важкої артилерії. Влучив і кількома БпЛА. 

Фото: Наслідки ударів (facebook.com)

Пошкоджено адмінбудівлю, комунальне та 2 промислових підприємства, 3 багатоповерхівки та 2 приватні будинки. 

"В одному з будинків через обстріл загорілася квартира. Вогонь надзвичайники приборкали. Також побито 7 авто - вантажних і легкових. Зачепило й лінії електропередач та газопроводи", - написав Лисак.

Обстріли Нікополя

Нікополь Дніпропетровської області нині перебуває під постійними обстрілами окупантів, які атакують місто з іншого берега Дніпра і б'ють, зокрема, із тимчасово захопленого Енергодару Запорізької області.

Сьогодні повідомлялось, що російські терористи вранці обстріляли п’ятиповерхівку у місті Нікополь Дніпропетровської області. Внаслідок атаки загинув чоловік, ще дві жінки отримали поранення.

Так, вчора російські військові обстріляли житловий сектор Нікополя. В результаті атаки постраждала жінка.

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