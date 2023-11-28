Обстрел Никополя: количество раненых увеличилось, в одном из домов вспыхнул пожар

"Российские нелюди. Утром они убили человека в Никополе, еще двоих ранили. И на этом не остановились", - говорится в сообщении.

По словам главы области, уже через час направили на город дроны-камикадзе. И снова пострадавший среди мирных. Это 43-летний мужчина.

Разрушение от атак РФ

В целом Никопольский район пережил за день с десяток атак. По районному центру и Марганецкой громаде враг бил из тяжелой артиллерии. Попал и несколькими БпЛА.

Фото: Последствия ударов (facebook.com)

Повреждены админздание, коммунальное и 2 промышленных предприятия, 3 многоэтажки и 2 частных дома.

"В одном из домов из-за обстрела загорелась квартира. Огонь чрезвычайники укротили. Также побито 7 авто - грузовых и легковых. Зацепило и линии электропередач и газопроводы", - написал Лысак.

Обстрелы Никополя

Никополь Днепропетровской области сейчас находится под постоянными обстрелами оккупантов, которые атакуют город с другого берега Днепра и бьют, в частности, из временно захваченного Энергодара Запорожской области.

Сегодня сообщалось, что российские террористы утром обстреляли пятиэтажку в городе Никополе Днепропетровской области. В результате атаки погиб мужчина, еще две женщины получили ранения.

Так, вчера российские военные обстреляли жилой сектор Никополя. В результате атаки пострадала женщина.