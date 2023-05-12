Обстріл Нікопольського району: кількість постраждалих зросла

"Є двоє постраждалих - чоловік 1994 року народження - госпіталізований, отримав необхідну допомогу та жінка 1952 року народження, деблокована з будинку, стан задовільний", - повідомив він.

При цьому через ворожий обстріл повністю зруйновано три приватні будинки та одну господарську споруду.

Крім цього, російськими обстрілами пошкоджено сім приватних будинків і стільки ж господарських будівель, адмінбудівлю, церкву, автомобілі, лінії газо- та електромережі.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що внаслідок обстрілу Нікополя постраждала одна людина.

Крім того, російські війська обстріляли Костянтинівку на Донеччині. Внаслідок ворожої атаки постраждала одна людина.

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