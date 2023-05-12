UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Обстріл Нікопольського району: кількість постраждалих зросла

Фото: росіяни обстріляли Нікопольський район (t.me/Yevtushenko_E)
Автор: Валерія Поліщук

У п'ятницю, 12 травня, російські окупанти атакували Марганецьку громаду та місто Нікополь зі ствольної артилерії. Унаслідок обстрілу постраждали двоє людей.

Про це заявив голова Нікопольської РВА Євген Євтушенко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його повідомлення в Telegram.

"Є двоє постраждалих - чоловік 1994 року народження - госпіталізований, отримав необхідну допомогу та жінка 1952 року народження, деблокована з будинку, стан задовільний", - повідомив він.

При цьому через ворожий обстріл повністю зруйновано три приватні будинки та одну господарську споруду.

Крім цього, російськими обстрілами пошкоджено сім приватних будинків і стільки ж господарських будівель, адмінбудівлю, церкву, автомобілі, лінії газо- та електромережі.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що внаслідок обстрілу Нікополя постраждала одна людина.

Крім того, російські війська обстріляли Костянтинівку на Донеччині. Внаслідок ворожої атаки постраждала одна людина.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
НікопольВійна Росії проти УкраїниДніпропетровська область