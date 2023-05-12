Обстрел Никопольского района: количество пострадавших возросло

"Есть двое пострадавших - мужчина 1994 года - госпитализирован, получил необходимую помощь и женщина 1952 года рождения, деблокирована из дома, состояние удовлетворительное", - сообщил он.

При этом из-за вражеского обстрела полностью разрушены три частных дома и одна хозяйственная постройка.

Помимо этого российскими обстрелами повреждены семь частных домов и столько же хозяйственных построек, админздание, церковь, автомобили, линии газо- и электросети.

Напомним, ранее сообщалось, что в результате обстрела Никополя пострадал один человек.

Кроме того, российские войска обстреляли Константиновку в Донецкой области. В результате вражеской атаки пострадал один человек.

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