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Обстрел Никопольского района: количество пострадавших возросло

Фото: россияне обстреляли Никопольский район (t.me/Yevtushenko_E)
Автор: Валерия Полищук

В пятницу, 12 мая, российские оккупанты атаковали Марганецкую общину и город Никополь из ствольной артиллерии. В результате обстрела пострадали два человека.

Об этом заявил глава Никопольской РВА Евгений Евтушенко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его сообщение в Telegram.

"Есть двое пострадавших - мужчина 1994 года - госпитализирован, получил необходимую помощь и женщина 1952 года рождения, деблокирована из дома, состояние удовлетворительное", - сообщил он.

При этом из-за вражеского обстрела полностью разрушены три частных дома и одна хозяйственная постройка.

Помимо этого российскими обстрелами повреждены семь частных домов и столько же хозяйственных построек, админздание, церковь, автомобили, линии газо- и электросети.

Напомним, ранее сообщалось, что в результате обстрела Никополя пострадал один человек.

Кроме того, российские войска обстреляли Константиновку в Донецкой области. В результате вражеской атаки пострадал один человек.

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