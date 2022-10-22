Обстріл Нікопольського району: кількість поранених збільшилась (фото)

У суботу, 22 жовтня, російські окупанти обстріляли Нікопольський район з реактивної артилерії. Внаслідок атаки четверо людей отримали поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку очільника Нікопольської РВА Євгена Євтушенка.

"Надвечір окупанти здійснили обстріл Червоногригорівської ТГ. Саме з цим було пов'язане попередження про загрозу", - йдеться у повідомленні.

За словами Євтушенка, пошкоджено п'ять приватних будинків, господарчі споруди, лінії електромережі. Осколкові пораненя дістали двоє жінок та двоє чоловіків.

"Троє з них госпіталізовані, одна з постраждалих у важкому стані", - заявив Євтушенко.