Обстріл Нікопольського району: кількість поранених збільшилась (фото)

У суботу, 22 жовтня, російські окупанти обстріляли Нікопольський район з реактивної артилерії. Внаслідок атаки четверо людей отримали поранення.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку очільника Нікопольської РВА Євгена Євтушенка.
"Надвечір окупанти здійснили обстріл Червоногригорівської ТГ. Саме з цим було пов'язане попередження про загрозу", - йдеться у повідомленні.
За словами Євтушенка, пошкоджено п'ять приватних будинків, господарчі споруди, лінії електромережі. Осколкові пораненя дістали двоє жінок та двоє чоловіків.
"Троє з них госпіталізовані, одна з постраждалих у важкому стані", - заявив Євтушенко.
Нагадаємо, що сьогодні росіяни обстріляли Нікопольський район. Внаслідок атаки троє людей отримали поранення.
Вранці, 22 жовтня, Російська Федерація вдалась до чергового масованого удару. В низці областей пролунали вибухи, внаслідок чого в деяких населених пунктах зникло світло.
Також у Нікополі про повітряну тривогу повідомлятимуть ДСНС та поліція.
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