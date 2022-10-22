Обстрел Никопольского района: количество раненых увеличилось (фото)

В субботу, 22 октября, российские оккупанты обстреляли Никопольский район из реактивной артиллерии. В результате атаки четыре человека получили ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу главы Никопольской РВА Евгения Евтушенко.

"К вечеру оккупанты произвели обстрел Червоногригоревской ТГ. Именно с этим было связано предупреждение об угрозе", - говорится в сообщении.

По словам Евтушенко, повреждены пять частных домов, хозяйственные постройки, линии электросети. Осколочные ранения получили две женщины и двое мужчин.

"Три из них госпитализированы, одна из пострадавших в тяжелом состоянии", - заявил Евтушенко.