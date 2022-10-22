Обстрел Никопольского района: количество раненых увеличилось (фото)

В субботу, 22 октября, российские оккупанты обстреляли Никопольский район из реактивной артиллерии. В результате атаки четыре человека получили ранения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу главы Никопольской РВА Евгения Евтушенко.
"К вечеру оккупанты произвели обстрел Червоногригоревской ТГ. Именно с этим было связано предупреждение об угрозе", - говорится в сообщении.
По словам Евтушенко, повреждены пять частных домов, хозяйственные постройки, линии электросети. Осколочные ранения получили две женщины и двое мужчин.
"Три из них госпитализированы, одна из пострадавших в тяжелом состоянии", - заявил Евтушенко.
Напомним, сегодня россияне обстреляли Никопольский район. В результате атаки три человека получили ранения.
Утром, 22 октября,Российская Федерация прибегла к очередному массированному удару. В ряде областей раздались взрывы, в результате чего в некоторых населенных пунктах исчез свет.
Также в Никополе о воздушной тревоге будут сообщать ГСЧС и полиция.
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