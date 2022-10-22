Росіяни обстріляли Нікопольський район: троє людей отримали поранення

У суботу, 22 жовтня, російські окупанти обстріляли Нікопольський район з реактивної артилерії. Внаслідок атаки троє людей отримали поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку очільника Дніпропетровської ОВА Валентина Різниченка.

За словами Різниченка, окупанти ударили з РСЗВ по Червоногригорівській громаді. Троє людей отримали поранення, наразі вони у лікарні.

"Пообіді росіяни знову обстріляли Нікопольський район", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що росіяни били по Нікопольському району з артилерії та РСЗВ.

Вранці, 22 жовтня, Російська Федерація вдалась до чергового масованого удару. В низці областей пролунали вибухи, внаслідок чого в деяких населених пунктах зникло світло.

Також у Нікополі про повітряну тривогу повідомлятимуть ДСНС та поліція.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.