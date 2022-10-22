Росіяни обстріляли Нікопольський район: троє людей отримали поранення
У суботу, 22 жовтня, російські окупанти обстріляли Нікопольський район з реактивної артилерії. Внаслідок атаки троє людей отримали поранення.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку очільника Дніпропетровської ОВА Валентина Різниченка.
"Пообіді росіяни знову обстріляли Нікопольський район", - йдеться у повідомленні.
За словами Різниченка, окупанти ударили з РСЗВ по Червоногригорівській громаді. Троє людей отримали поранення, наразі вони у лікарні.
"Понівечені житлові будинки", - додав очільник області.
Нагадаємо, що росіяни били по Нікопольському району з артилерії та РСЗВ.
Вранці, 22 жовтня, Російська Федерація вдалась до чергового масованого удару. В низці областей пролунали вибухи, внаслідок чого в деяких населених пунктах зникло світло.
Також у Нікополі про повітряну тривогу повідомлятимуть ДСНС та поліція.
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