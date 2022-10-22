У Нікополі про повітряну тривогу повідомлятимуть ДСНС та поліція: у якому разі

Ілюстративне фото: у Нікополі без світла не працюватиме сирена (Віталій Носач, РБК-Україна)

У випадку знеструмлення внаслідок ракетних та артилерійських обстрілів з боку російського агресора у Нікополі Дніпропетровської області не працюватимуть сирени повітряної тривоги. Місцева влада просить мешканців реагувати на повідомлення ДСНС і Нацполіції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний телеграм-канал Нікопольської районної військової адміністрації.

Як запевнив Євген Євтушенко, голова РВА, про тривогу сповіщатимуть автомобілі ДСНС та Нацполіції. При цьому він закликав мешканців міста і регіону поставитися з розуміннням до ситуації і не зневажити на попередження рятувальників і правоохоронців.