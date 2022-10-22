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У Нікополі про повітряну тривогу повідомлятимуть ДСНС та поліція: у якому разі

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Нікополь, Субота 22 жовтня 2022 16:33
У Нікополі про повітряну тривогу повідомлятимуть ДСНС та поліція: у якому разі Ілюстративне фото: у Нікополі без світла не працюватиме сирена (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

У випадку знеструмлення внаслідок ракетних та артилерійських обстрілів з боку російського агресора у Нікополі Дніпропетровської області не працюватимуть сирени повітряної тривоги. Місцева влада просить мешканців реагувати на повідомлення ДСНС і Нацполіції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний телеграм-канал Нікопольської районної військової адміністрації.

Як запевнив Євген Євтушенко, голова РВА, про тривогу сповіщатимуть автомобілі ДСНС та Нацполіції. При цьому він закликав мешканців міста і регіону поставитися з розуміннням до ситуації і не зневажити на попередження рятувальників і правоохоронців.

Нікополь у Дніпропетровській області останні місяці методично нищиться окупантами майже щоденно. Так, у суботу, 15 жовтня, російська армія завдала удару по Нікополю. Обстріл прийшовся на вечірній час.

А вже 16 жовтня окупаційні війська із використанням реактивних систем залпового вогню обстріляли Марганецьку громаду у Нікопольському районі

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