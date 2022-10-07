Обстріл Нікопольського району: кількість поранених зросла (фото)

У п'ятницю, 7 жовтня, росіяни обстріляли Нікопольський район. Кількість поранених цивільних збільшилась.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку очільника Дніпропетровської обласної ради Миколи Лукашука.
"Нікопольський район увечері накрили "Градами" та важкою артилерією. Внаслідок обстрілу Червоногригорівської громади загинув 37-річний чоловік", - йдеться у повідомленні.
За уточненою інформацією Лукашука, постраждали ще двоє чоловіків та одна жінка.
"Люди дістали поранення та мінно-вибухові травми. Громадянам надали медичну допомогу, нині вони перебувають вдома", - заявив очільник облради.
Також він повідомив, що в громаді пошкоджено 35 будівель, також понівечено машину, автобус, лінії електропередач. Також окупанти обстріляли сам Нікополь та пошкодили два житлові будинки, дві господарські споруди, лінії електропередач. Нещодавно дійшла інформація, що окупанти знову обстріляли Червоногригорівську громаду.
Нагадаємо, що сьогодні росіяни обстріляли Нікопольський район. Внаслідок атаки є загиблий та поранений.
Раніше окупанти вночі вдарили по Нікополю з РСЗВ, а обстріл потрапив на відео.
Сьогодні зранку окупанти вдарили по Запоріжжю ракетами. Одна з них впала біля багатоповерхівки.
Також вночі росіяни вперше атакували Запоріжжя дронами-камікадзе. Внаслідок обстрілу постраждала людина.
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