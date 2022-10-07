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Окупанти вночі вдарили по Нікополю з РСЗВ: обстріл потрапив на відео

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Нікополь, П'ятниця 07 жовтня 2022 14:40
Окупанти вночі вдарили по Нікополю з РСЗВ: обстріл потрапив на відео Фото: росіяни атакували Нікополь вночі (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Російські війська в ніч на 7 жовтня знову вдарили по Нікополю з важкого озброєння. Обстріл потрапив на камеру відеоспостереження.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на очільника Нікопольської РВА Євгена Євтушенка.

За його словами, окупанти вночі обстріляли Нікополь та інші населені пункти району з реактивних систем залпового вогню.

На відео помітні наслідки влучання ворожих снарядів та вибухи. Євтушенко зазначив, що такі хаотичні обстріли мирного населення є терором.

"Хаотичні обстріли житлових кварталів в темний час доби - ні що інше, як терор по відношенню до мирного населення та військовий злочин", - підкреслив він.

Нагадаємо, сьогодні зранку окупанти вдарили по Запоріжжю ракетами. Одна з них впала біля багатоповерхівки.

Також вночі росіяни вперше атакували Запоріжжя дронами-камікадзе. Внаслідок обстрілу постраждала людина.

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