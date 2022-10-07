Обстрел Никопольского района: количество раненых выросло (фото)

В пятницу, 7 октября, россияне обстреляли Никопольский район. Число раненых гражданских увеличилось.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу главы Днепропетровского областного совета Николая Лукашука.
"Никопольский район вечером накрыли "Градами" и тяжелой артиллерией. В результате обстрела Червоногригоревской общины погиб 37-летний мужчина", - говорится в сообщении.
По уточненной информации Лукашука, пострадали еще двое мужчин и одна женщина.
"Люди получили ранения и минно-взрывные травмы. Гражданам оказали медицинскую помощь, сейчас они находятся дома", - заявил глава облсовета.
Также он сообщил, что в общине повреждены 35 зданий, также пострадали машина, автобус, линии электропередач. Также оккупанты обстреляли сам Никополь и повредили два жилых дома, два хозяйственных сооружения, линии электропередач. Недавно дошла информация, что оккупанты снова обстреляли Червоногригорьевскую общину.
Напомним, сегодня россияне обстреляли Никопольский район. В результате атаки погиб и ранен.
Ранее оккупанты ночью ударили по Никополю из РСЗО, а обстрел попал на видео.
Сегодня утром оккупанты ударили по Запорожью ракетами. Одна из них упала у многоэтажки.
Также ночью россияне впервые атаковали Запорожье дронами-камикадзе. В результате обстрела пострадал человек.
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