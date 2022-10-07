Обстрел Никопольского района: количество раненых выросло (фото)

"Никопольский район вечером накрыли "Градами" и тяжелой артиллерией. В результате обстрела Червоногригоревской общины погиб 37-летний мужчина", - говорится в сообщении.

По уточненной информации Лукашука, пострадали еще двое мужчин и одна женщина.

"Люди получили ранения и минно-взрывные травмы. Гражданам оказали медицинскую помощь, сейчас они находятся дома", - заявил глава облсовета.

Также он сообщил, что в общине повреждены 35 зданий, также пострадали машина, автобус, линии электропередач. Также оккупанты обстреляли сам Никополь и повредили два жилых дома, два хозяйственных сооружения, линии электропередач. Недавно дошла информация, что оккупанты снова обстреляли Червоногригорьевскую общину.