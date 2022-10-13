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Обстріл Миколаєва: помер хлопчик, якого дістали з-під завалів

Фото: помер хлопчик, якого дістали з-під завалів будинку у Миколаєві (facebook.com/DSNSMYKOL)
Автор: Єлизавета Драбкіна

11-річний хлопчик, якого рятувальники змогли дістати з-під завалів багатоповерхівки у Миколаєві, помер у лікарні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Миколаївської ОВА Віталія Кіма.

"Хлопчик, якого дістали - помер. Привезли на діаліз до обласної лікарні і там зупинка серця", - написав він.

Таким чином, кількість жерт внаслідок ворожого обстрілу Миколаєва зросла до шести.

Нагадаємо, що сьогодні окупанти масовано обстріляли Миколаїв. Приліт був у п'ятиповерховий житловий будинок.

Раніше повідомлялося про чотирьох загиблих через обстріл будинку у Миколаєві. Ще один чоловік загинув через удар по рятувальній станції.

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Миколаїв