Обстріл Миколаєва: одна людина загинула, ще четверо постраждали

Через обстріл, ймовірно, балістикою, у Миколаєві одна людина загинула. Кількість постраждалих збільшилась до чотирьох.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram -канал голови Миколаївської ОВА Віталія Кіма.

Крім того, за даними Кіма, кількість постраждалих збільшилась до чотирьох юосіб.

Обстріл Миколаєва

Кілька годин тому у Миколаєві під час повітряної тривоги пролунав вибух. Місцева влада повідомляла про обстріл міста балістикою. Тривога у Миколаївській області, зокрема, тривала з 14:29 по 14:43.

Як зазначив мер Миколаєва Олександр Сєнкевич, наразі проводиться обхід житлового приватного сектору, серед багатоповерхівок ушкодження не виявили. Спочатку повідомлялося про одну людину, яка отримала поранення

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