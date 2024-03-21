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Обстріл Миколаєва: одна людина загинула, ще четверо постраждали

Миколаїв, Четвер 21 березня 2024 15:26
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Обстріл Миколаєва: одна людина загинула, ще четверо постраждали Фото: через обстріл Миколаєва 21 березня загинула одна людина (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Через обстріл, ймовірно, балістикою, у Миколаєві одна людина загинула. Кількість постраждалих збільшилась до чотирьох.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голови Миколаївської ОВА Віталія Кіма.

"Одна жінка загинула. Пошуки ще тривають", - розповів він.

Крім того, за даними Кіма, кількість постраждалих збільшилась до чотирьох юосіб.

"Четверо постраждалих - три жінки, один чоловік", - зазначив голова ОВА.

Обстріл Миколаєва

Кілька годин тому у Миколаєві під час повітряної тривоги пролунав вибух. Місцева влада повідомляла про обстріл міста балістикою. Тривога у Миколаївській області, зокрема, тривала з 14:29 по 14:43.

Як зазначив мер Миколаєва Олександр Сєнкевич, наразі проводиться обхід житлового приватного сектору, серед багатоповерхівок ушкодження не виявили. Спочатку повідомлялося про одну людину, яка отримала поранення

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