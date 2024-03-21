У Миколаєві лунали вибухи, в міськраді заявили про ворожу балістику

У Миколаєві лунали вибухи. Цивільних попередили про роботу ворожої балістики.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал міського голови Миколаєва Олександра Сєнкевича.

"Гучний вибух у місті. Балістика. Миколаївці, прошу без фото. Інформацію надамо згодом", - написав Сєнкевич.

Голова Миколаївської обласної військової адміністрації (ОВА) Віталій Кім, зі свого боку, додав: "Бачимо все. Працюємо".

Наразі інші подробиці ситуації не розкриваються. Варто додати, що в Миколаївській, а також Херсонській областях було оголошено повітряну тривогу з 14:29 по 14:43. Повітряні сили попереджали про загрозу застосування балістичного озброєння з півдня.

Є постраждала

Згідно з повідомленням Кіма, внаслідок ударів одна жінка отримала легкі поранення.

Кількість постраждалих зросла

За словами голова ОВА, наразі відомо про 4 постраждалих.

Масована атака на Україну у ніч на 21 березня

Цієї ночі, 21 березня, ворог вдався до чергового масованого удару по території України. Під час атаки терористи застосували:

2 балістичні/аеробалістичні ракети "Іскандер-М" й "Кинджал";

29 крилатих ракет Х-101/Х-555

Ракети заходили з півночі, а основним напрямком удару був Київ. Протиповітряна оборона знищила усі повітряні цілі.

Попри те, що усі ракети були збиті, є наслідки від падіння уламків є наслідки у трьох районах Києва - Подільському, Святошинському та Шевченківському.