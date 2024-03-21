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Обстрел Николаева: один человек погиб, еще четверо пострадали

Николаев, Четверг 21 марта 2024 15:26
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Обстрел Николаева: один человек погиб, еще четверо пострадали Фото: из-за обстрела Николаева 21 марта погиб один человек (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Из-за обстрела, вероятно, баллистикой, в Николаеве один человек погиб. Количество пострадавших увеличилось до четырех.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы Николаевской ОВА Виталия Кима.

"Одна женщина погибла. Поиски еще продолжаются", - рассказал он.

Кроме того, по данным Кима, количество пострадавших увеличилось до четырех человек.

"Четверо пострадавших - три женщины, один мужчина", - отметил глава ОВА.

Обстрел Николаева

Несколько часов назад в Николаеве во время воздушной тревоги прогремел взрыв. Местные власти сообщали об обстреле города баллистикой. Тревога в Николаевской области, в частности, продолжалась с 14:29 по 14:43.

Как отметил мэр Николаева Александр Сенкевич, сейчас проводится обход жилого частного сектора, среди многоэтажек повреждения не обнаружили. Первоначально сообщалось об одном человеке, получившем ранения.

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