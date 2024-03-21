Обстріл Миколаєва: кількість постраждалих знову зросла

За словами Кіма, наразі відомо про 6 постраждалих. Одній людині було надано допомогу амбулаторно.

Варто додати, що перед цим голова ОВА повідомляв загиблу жінку.

Оновлено о 16:55

В Силах оборони півдня Україні повідомили у Telegram, що російські загарбники для удару по Миколаєву сьогодні пообіді використали балістичне ракетне озброєння. Обстріл здійснювався з території тимчасово окупованого Криму.

"Внаслідок ракетної атаки пошкоджено промислове підприємство. Виниклу пожежу оперативно ліквідовано. На жаль, є жертви. Вже відомо про 6 поранених працівників. Одна жінка загинула", - йдеться в публікації.

Обстріл Миколаєва

Кілька годин тому у Миколаєві під час повітряної тривоги пролунав вибух. Місцева влада повідомляла про обстріл міста балістикою.

Як зазначив мер Миколаєва Олександр Сєнкевич, наразі проводиться обхід житлового приватного сектору, серед багатоповерхівок ушкодження не виявили. Спочатку повідомлялося про одну людину, яка отримала поранення, втім кількість постраждалих продовжувала зростати.