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Обстріл Миколаєва: є загиблі та поранені

Фото: у Миколаєві є загиблі та поранені після обстрілу 11 квітня (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Через обстріл Миколаєва 11 квітня є загиблі та поранені.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голови Миколаївської ОВА Віталія Кіма, Сили оборони півдня України, Telegram мера Миколаєва Олександра Сєнкевича.

"Внаслідок влучання в місті, за попередньою інформацією, 2 особи загинуло, 4 постраждало", - розповів Кім.

Кількість загиблих та поранених зросла

За попередньою інформацією Сил оборони півдня України загинули 4 цивільніх, 5 постраждали.

Як розповів мер Миколаєва Олександр Сєнкевич, внаслідок обстрілу, на жаль, загинули чотири людини.

"Всі вони цивільні, які в цей момент випадково опинились на місці влучання", - розповів він.

Крім того, постраждали п'ятеро людей, серед них одна дівчинка-підліток, яка не потребувала госпіталізації, її забрали батьки.

"Серед інших травмованих троє чоловіків середньої тяжкості, ще один перебуває в операційній в тяжкому стані. Жінку доставили в травматологічний пункт", - додав мер.

Наслідки атаки

Ворог продовжує точкові балістичні удари по півдні України, зокрема, ударив по Миколаєву. Є пошкодження житлових будинків та автомобілів у приватному секторі. Також зафіксовано ушкодження промислових об'єктів. Обставини уточнюються.

До того ж, як додав Сєнкевич, пошкоджено контактну мережу вуличного освітлення - спеціалісти працюватимуть над її відновленням.

 

Обстріли Миколаєва і області

Вдень 11 квітня в Миколаєві пролунав вибух. На території регіону оголосили повітряну тривогу через ракетну небезпеку.

Нагадаємо, російські дрони атакували Миколаївську область 10 квітня. Під ударом опинився енергооб'єкт у Миколаївському районі, почалася пожежа. Енергетики вводили аварійні відключення світла. Крім того, в результаті збиття "шахеда" виникла пожежа на рекреаційному об'єкті, яка була оперативно ліквідована.

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Миколаїв