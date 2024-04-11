Обстріл Миколаєва: є загиблі та поранені

"Внаслідок влучання в місті, за попередньою інформацією, 2 особи загинуло, 4 постраждало", - розповів Кім.

Кількість загиблих та поранених зросла

За попередньою інформацією Сил оборони півдня України загинули 4 цивільніх, 5 постраждали.

Як розповів мер Миколаєва Олександр Сєнкевич, внаслідок обстрілу, на жаль, загинули чотири людини.

"Всі вони цивільні, які в цей момент випадково опинились на місці влучання", - розповів він.

Крім того, постраждали п'ятеро людей, серед них одна дівчинка-підліток, яка не потребувала госпіталізації, її забрали батьки.

"Серед інших травмованих троє чоловіків середньої тяжкості, ще один перебуває в операційній в тяжкому стані. Жінку доставили в травматологічний пункт", - додав мер.

Наслідки атаки

Ворог продовжує точкові балістичні удари по півдні України, зокрема, ударив по Миколаєву. Є пошкодження житлових будинків та автомобілів у приватному секторі. Також зафіксовано ушкодження промислових об'єктів. Обставини уточнюються.

До того ж, як додав Сєнкевич, пошкоджено контактну мережу вуличного освітлення - спеціалісти працюватимуть над її відновленням.