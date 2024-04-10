Під Миколаєвом "шахеди" влучили в енергооб'єкт: вводили аварійні відключення

Російські дрони атакували Миколаївську область 10 квітня. Під ударом опинився енергооб'єкт у Миколаївському районі, вводили аварійні відключення світла.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голови Миколаївської ОВА Віталія Кіма, Укренерго, ДСНС України.

"О 03:00 внаслідок влучання ворожих БпЛА типу "Shahed 131/136" пошкоджено об'єкт енергетичної інфраструктури у Миколаївському районі", - розповів Кім.

Аварійні відключення світла

Як розповіли в Укренерго, вночі росіяни знову атакували об'єкти енергетичної інфраструктури. Пошкоджено обладнання на одній з подстанцій "Укренерго".

"Диспетчерский центр змушений був застосувати аварійні відключення в Миколаївській області", - йдеться у повідомленні.

Як зазначив Кім, станом на 8:00 всі відключені раніше споживачі вже з електроенергією.

"Енергетики працюють та роблять все можливе, аби так було і надалі", - констатував він.

Обстріли Миколаївської області

Крім того, як розповів голова ОВА, уночі, 10 квітня, о 02:16 у м. Очаків Очаківської громади попередньо в результаті збиття ворожого БпЛА типу "Shahed 131/136" виникла пожежа на рекреаційному об'єкті, яка була оперативно ліквідована.

Також зранку, 10 квітня, о 06:52, ворог завдавав артилерійських обстрілів по акваторії Очаківської громади.

"Постраждалих немає", - зазначив Кім.

Як зазначили у ДСНС України, пожежа виникла як на енергооб'єкті, так і на об'єкті рекреації.

Наслідки обстрілів Миколаївської області (t.me/dsns_telegram)