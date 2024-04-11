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У Миколаєві пролунав вибух

Четвер 11 квітня 2024 12:17
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У Миколаєві пролунав вибух Фото: у Миколаєві пролунав вибух (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

У Миколаєві пролунав вибух. На території регіону оголосили повітряну тривогу через ракетну небезпеку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне".

Про вибух кореспонденти "Суспільного" повідомили о 12:01, вже через хвилину, о 12:02, на території Миколаївської та Херсонської областей оголосили повітряну тривогу. Повітряні сили попередили про ракетну небезпеку.

У Миколаєві пролунав вибух

Фото: карта повітряних тривог станом на 12:11 (alerts.in.ua)

Варто додати, що наразі офіційні особи, чи військове командування України жодним чином не коментували дану ситуацію.

Є загиблі внаслідок влучання

"Внаслідок влучання в місті, за попередньою інформацією, 2 особи загинуло, 4 постраждало", - написав голова Миколаївської обласної військової ради (ОВА) Віталій Кім.

Атака на Україну у ніч на 11 квітня

Цієї ночі терористи вкотре вдались до комбінованого удару проти нашої країни. Основним напрямком була Львівська область.

Загалом ворог застосував 82 засоби повітряного нападу:

  • 20 крилатих ракет Х-101/Х-555;
  • 6 аеробалістичних ракет Х-47М2 "Кинджал";
  • 12 зенітних керованих ракет С-300;
  • 40 ударних БпЛА типу Shahed-131/136;
  • 4 керовані авіаційні ракети Х-59.

До відбиття нападу були залучені авіація, зенітні ракетні війська Повітряних сил, мобільні вогневі групи й підрозділи радіоелектронної боротьби.

Загалом було знищено 57 повітряних цілей:

  • 16 крилатих ракет Х-101/Х-555;
  • 39 ударних БпЛА типу Shahed-131/136;
  • 2 керовані авіаційні ракети Х-59.

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