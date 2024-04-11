У Миколаєві пролунав вибух
У Миколаєві пролунав вибух. На території регіону оголосили повітряну тривогу через ракетну небезпеку.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне".
Про вибух кореспонденти "Суспільного" повідомили о 12:01, вже через хвилину, о 12:02, на території Миколаївської та Херсонської областей оголосили повітряну тривогу. Повітряні сили попередили про ракетну небезпеку.
Фото: карта повітряних тривог станом на 12:11 (alerts.in.ua)
Варто додати, що наразі офіційні особи, чи військове командування України жодним чином не коментували дану ситуацію.
Є загиблі внаслідок влучання
"Внаслідок влучання в місті, за попередньою інформацією, 2 особи загинуло, 4 постраждало", - написав голова Миколаївської обласної військової ради (ОВА) Віталій Кім.
Атака на Україну у ніч на 11 квітня
Цієї ночі терористи вкотре вдались до комбінованого удару проти нашої країни. Основним напрямком була Львівська область.
Загалом ворог застосував 82 засоби повітряного нападу:
- 20 крилатих ракет Х-101/Х-555;
- 6 аеробалістичних ракет Х-47М2 "Кинджал";
- 12 зенітних керованих ракет С-300;
- 40 ударних БпЛА типу Shahed-131/136;
- 4 керовані авіаційні ракети Х-59.
До відбиття нападу були залучені авіація, зенітні ракетні війська Повітряних сил, мобільні вогневі групи й підрозділи радіоелектронної боротьби.
Загалом було знищено 57 повітряних цілей:
- 16 крилатих ракет Х-101/Х-555;
- 39 ударних БпЛА типу Shahed-131/136;
- 2 керовані авіаційні ракети Х-59.
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