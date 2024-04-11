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Обстрел Николаева: есть погибшие и раненые

Фото: в Николаеве есть погибшие и раненые после обстрела 11 апреля (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Из-за обстрела Николаева 11 апреля есть погибшие и раненые.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы Николаевской ОВА Виталия Кима, Силы обороны юга Украины.

"В результате попадания в городе, по предварительной информации, 2 человека погибли, 4 пострадали", - рассказал Ким.

Количество погибших и раненых возросло

По предварительной информации Сил обороны юга Украины погибли 4 гражданских, 5 пострадали.

Последствия обстрела

Враг продолжает точечные баллистические удары по югу Украины, в частности, ударил по Николаеву. Есть повреждения жилых домов и автомобилей в частном секторе. Также зафиксированы повреждения промышленных объектов. Обстоятельства уточняются.

 

Обстрелы Николаева и области

Днем 11 апреля в Николаеве раздался взрыв. На территории региона объявили воздушную тревогу из-за ракетной опасности.

Напомним, российские дроны атаковали Николаевскую область 10 апреля. Под ударом оказался энергообъект в Николаевском районе, начался пожар. Энергетики вводили аварийные отключения света. Кроме того, в результате сбития "шахеда" возник пожар на рекреационном объекте, который был оперативно ликвидирован.

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Николаев