Обстрел Николаева: есть погибшие и раненые

Обстрелы Николаева и области

Днем 11 апреля в Николаеве раздался взрыв. На территории региона объявили воздушную тревогу из-за ракетной опасности.

Напомним, российские дроны атаковали Николаевскую область 10 апреля. Под ударом оказался энергообъект в Николаевском районе, начался пожар. Энергетики вводили аварийные отключения света. Кроме того, в результате сбития "шахеда" возник пожар на рекреационном объекте, который был оперативно ликвидирован.

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