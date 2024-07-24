UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Обстріл Лозової: відомо про одного загиблого

Ілюстративне фото: Лозова знаходилася під обстрілом росіян (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Внаслідок удару російських окупантів по місту Лозова Харківської області вже відомо про одного загиблого. Число постраждалих зросло.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Харківської обласної військової адміністрації Олега Синєгубова у Telegram.

"На жаль, з-під завалів вилучили одне тіло людини. Дані встановлюються", - написав Синегубов.

Також, за його словами, через ракетний удар росіян постраждали четверо мирних жителів. Ще двох людей шукають.

 

Що передувало

Нагадаємо, сьогодні, 24 липня, вдень стало відомо про ракетний удар росіян по Лозовій. Ціллю ворога став інфраструктурний об'єкт.

На той момент місцева влада повідомляла про трьох постраждалих. При цьому ще чотирьох людей шукали.

Також сьогодні окупанти вдарили по інфраструктурному об'єкту у Харкові. Після цього в місці "прильоту" почалася сильна пожежа.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ХарківВійна в УкраїніРакетний удар