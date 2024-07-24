Обстріл Лозової: відомо про одного загиблого

Що передувало

Нагадаємо, сьогодні, 24 липня, вдень стало відомо про ракетний удар росіян по Лозовій. Ціллю ворога став інфраструктурний об'єкт.

На той момент місцева влада повідомляла про трьох постраждалих. При цьому ще чотирьох людей шукали.

Також сьогодні окупанти вдарили по інфраструктурному об'єкту у Харкові. Після цього в місці "прильоту" почалася сильна пожежа.

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