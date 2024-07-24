Обстрел Лозовой: известно об одном погибшем

В результате удара российских оккупантов по городу Лозовая Харьковской области уже известно об одном погибшем. Число пострадавших возросло.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Харьковской областной военной администрации Олега Синегубова в Telegram.
"К сожалению, из-под завалов изъяли одно тело человека. Данные устанавливаются", - написал Синегубов.
Также, по его словам, из-за ракетного удара россиян пострадали четверо мирных жителей. Еще двух людей ищут.
Напомним, сегодня, 24 июля, днем стало известно о ракетном ударе россиян по Лозовой. Целью врага стал инфраструктурный объект.
На тот момент местные власти сообщали о трех пострадавших. При этом еще четырех людей искали.
Также сегодня оккупанты ударили по инфраструктурному объекту в Харькове. После этого в месте "прилета" начался сильный пожар.
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