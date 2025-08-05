Обстріл Лозової: рятувальники показали наслідки ворожого удару

Нічний обстріл Лозової Харківської області

Росіяни сьогодні вночі, 5 серпня, били по Україні дронами та ракетою. Близько опівночі безпілотники були помічені на декількох напрямках. Основним вектором атаки ударних дронів росіян стала Лозова Харківській області.

За попередніми даними, внаслідок ворожої атаки було пошкоджено залізничний вокзал та інші об'єкти інфраструктури. Більшість людей встигли пройти в укриття, однак, на жаль, не обійшлося без поранених.

За словами мера міста Сергія Зеленського, російська армія цієї ночі завдала наймасованішого удару по Лозовій. У місті пошкоджена критична інфраструктура, багатоповерхівки, приватний сектор. Також відомо про поранених, серед яких двоє дітей.