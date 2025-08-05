Обстрел Лозовой: спасатели показали последствия вражеского удара

Ночной обстрел Лозовой Харьковской области

Россияне сегодня ночью, 5 августа, били по Украине дронами и ракетой. Около полуночи беспилотники были замечены на нескольких направлениях. Основным вектором атаки ударных дронов россиян стала Лозовая Харьковской области.

По предварительным данным, в результате вражеской атаки был поврежден железнодорожный вокзал и другие объекты инфраструктуры. Большинство людей успели пройти в укрытие, однако, к сожалению, не обошлось без раненых.

По словам мэра города Сергея Зеленского, российская армия этой ночью нанесла самый массированный удар по Лозовой. В городе повреждена критическая инфраструктура, многоэтажки, частный сектор. Также известно о раненых, среди которых двое детей.