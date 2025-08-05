Обстріл Лозової: рятувальники показали наслідки ворожого удару

Російські війська сьогодні вночі, 5 серпня, атакували Лозову Харківської області. В результаті удару поранено 10 осіб, одна людина загинула. Рятувальники показали наслідки ворожого обстрілу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram ДСНС.

Повідомляється, що в результаті ворожого удару зруйнована частина будівель, у місті виникло 6 пожеж: горіли адміністративна, виробнича, складська будівлі, а також дах вокзалу.

"Сьогодні вночі окупанти здійснили чергову масовану атаку ударними безпілотниками на місто Лозова Харківської області. Під ударами опинились об’єкти транспортної інфраструктури", - зазначили у ДСНС.

Нічний обстріл Лозової Харківської області

Росіяни сьогодні вночі, 5 серпня, били по Україні дронами та ракетою. Близько опівночі безпілотники були помічені на декількох напрямках. Основним вектором атаки ударних дронів росіян стала Лозова Харківській області.

За попередніми даними, внаслідок ворожої атаки було пошкоджено залізничний вокзал та інші об'єкти інфраструктури. Більшість людей встигли пройти в укриття, однак, на жаль, не обійшлося без поранених.

За словами мера міста Сергія Зеленського, російська армія цієї ночі завдала наймасованішого удару по Лозовій. У місті пошкоджена критична інфраструктура, багатоповерхівки, приватний сектор. Також відомо про поранених, серед яких двоє дітей.