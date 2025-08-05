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Обстрел Лозовой: спасатели показали последствия вражеского удара

Вторник 05 августа 2025 09:02
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Обстрел Лозовой: спасатели показали последствия вражеского удара Фото: спасатели показали последствия удара по Лозовой (t.me/dsns_telegram)
Автор: Константин Широкун

Российские войска сегодня ночью, 5 августа, атаковали Лозовую Харьковской области. В результате удара ранены 10 человек, один человек погиб. Спасатели показали последствия вражеского обстрела.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram ГСЧС.

"Сегодня ночью оккупанты совершили очередную массированную атаку ударными беспилотниками на город Лозовая Харьковской области. Под ударами оказались объекты транспортной инфраструктуры", - отметили в ГСЧС.

Сообщается, что в результате вражеского удара разрушена часть зданий, в городе возникло 6 пожаров: горели административное, производственное, складское здания, а также крыша вокзала.

Всего к ликвидации последствий вражеской атаки привлечены 45 спасателей, 13 единиц техники ГСЧС и пожарные поезда.

Ночной обстрел Лозовой Харьковской области

Россияне сегодня ночью, 5 августа, били по Украине дронами и ракетой. Около полуночи беспилотники были замечены на нескольких направлениях. Основным вектором атаки ударных дронов россиян стала Лозовая Харьковской области.

По предварительным данным, в результате вражеской атаки был поврежден железнодорожный вокзал и другие объекты инфраструктуры. Большинство людей успели пройти в укрытие, однако, к сожалению, не обошлось без раненых.

По словам мэра города Сергея Зеленского, российская армия этой ночью нанесла самый массированный удар по Лозовой. В городе повреждена критическая инфраструктура, многоэтажки, частный сектор. Также известно о раненых, среди которых двое детей.

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