Обстріл Куп'янська: з'явились уточнені дані

За оновленими даними, як зазначив він, внаслідок ракетного удару по Куп'янську загинуло дві жінки 54 та 57 років.

"10 людей отримали поранення. З них 4 госпіталізовані, ще 6 мають незначні ушкодження та отримали медичну допомогу на місці", - додав очільник регіону.

Синєгубов додав, що протягом минулої доби ворог обстріляв щонайменше 17 прикордонних та прифронтових населених пунктів в Харківському, Куп'янському та Чугуївському районах.

"Під вогнем ворога перебували Куп'янськ, Уди, Ветеринарне, Огірцеве, Гатище, Красне Перше, Новомлинськ, Дворічна та інші населені пункти", - констатував він.

Обстріл Куп'янська

Російські окупанти зранку 25 квітня завдали ракетного удару по центру Куп'янська Харківської області. Спочатку було відомо про 5 постраждалих, однак їх кількість поступово збільшувалась.

Пізніше президент України Володимир Зеленський показав відео з місця удару й відзначив, що кількість поранених зросла до 10 людей. Також стало відомо про першу жертву. Пізніше з-під завалів дістали ще одну загиблу.

Відомо, що РФ завдала по центру міста масованого удару двома ракетами типу С-300, повністю зруйнувавши будівлю місцевого музею.