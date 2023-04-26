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Обстріл Куп'янська: з'явились уточнені дані

Фото: наслідки обстрілу Куп'янська Харківської області 25 квітня (t.me/synegubov)
Автор: Наталія Гурковська

Через обстріл центру Куп'янська ракетами С-300 у вівторок, 25 квітня, загалом загинули дві жінки, ще 10 людей отримали поранення, 4 з яких потребували госпіталізації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Харківської ОВА Олега Синєгубова.

За оновленими даними, як зазначив він, внаслідок ракетного удару по Куп'янську загинуло дві жінки 54 та 57 років.

"10 людей отримали поранення. З них 4 госпіталізовані, ще 6 мають незначні ушкодження та отримали медичну допомогу на місці", - додав очільник регіону.

Синєгубов додав, що протягом минулої доби ворог обстріляв щонайменше 17 прикордонних та прифронтових населених пунктів в Харківському, Куп'янському та Чугуївському районах.

"Під вогнем ворога перебували Куп'янськ, Уди, Ветеринарне, Огірцеве, Гатище, Красне Перше, Новомлинськ, Дворічна та інші населені пункти", - констатував він.

Обстріл Куп'янська

Російські окупанти зранку 25 квітня завдали ракетного удару по центру Куп'янська Харківської області. Спочатку було відомо про 5 постраждалих, однак їх кількість поступово збільшувалась.

Пізніше президент України Володимир Зеленський показав відео з місця удару й відзначив, що кількість поранених зросла до 10 людей. Також стало відомо про першу жертву. Пізніше з-під завалів дістали ще одну загиблу.

Відомо, що РФ завдала по центру міста масованого удару двома ракетами типу С-300, повністю зруйнувавши будівлю місцевого музею.

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