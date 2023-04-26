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Обстрел Купянска: появились уточненные данные

Фото: последствия обстрела Купянска Харьковской области 25 апреля (t.me/synegubov)
Автор: Наталия Гурковская

Из-за обстрела центра Купянска ракетами С-300 во вторник, 25 апреля, в общей сложности погибли две женщины, еще 10 человек получили ранения, 4 из которых нуждались в госпитализации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Харьковской ОВА Олега Синегубова.

По обновленным данным, как отметил он, в результате ракетного удара по Купянску погибли две женщины 54 и 57 лет.

"10 человек получили ранения. Из них 4 госпитализированы, еще 6 имеют незначительные повреждения и получили медицинскую помощь на месте", - добавил глава региона.

Синегубов добавил, что за прошедшие сутки враг обстрелял по меньшей мере 17 приграничных и прифронтовых населенных пунктов в Харьковском, Купянском и Чугуевском районах.

"Под огнем врага находились Купянск, Уды, Ветеринарное, Огирево, Гатище, Красное Первое, Новомлынск, Двуречная и другие населенные пункты", - констатировал он.

Обстрел Купянска

Российские оккупанты утром 25 апреля нанесли ракетный удар по центру Купянска Харьковской области. Первоначально было известно о 5 пострадавших, однако их количество постепенно увеличивалось.

Позже президент Украины Владимир Зеленский показал видео с места удара и отметил, что количество раненых выросло до 10 человек. Также стало известно о первой жертве. Позже из-под завалов достали еще одну погибшую.

Известно, что РФ нанесла по центру города массированный удар двумя ракетами типа С-300, полностью разрушив здание местного музея.

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