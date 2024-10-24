UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна в Україні Зеленський заяви Ізраїль новини Вибори в США Обличчя Війни

Обстріл Куп'янська. Росіяни вдарили термобаричною бомбою, кількість поранених зросла

Фото: наслідки обстрілу Куп'янська (t.me/police_kh_region)
Автор: Сергій Пишкін

Росіяни зранку вдарили термобаричною авіабомбою по Куп'янську Харківської області. Кількість постраждалих зросла до семи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал поліції Харківської області.

"Місцеві мешканці опинилися в епіцентрі удару. Поліцейські допомогли рятувальникам дістати людей з-під завалів та надали їм допомогу. Одна з постраждалих перебуває у тяжкому стані", - пише поліція. 

 

Фото: наслідки обстрілу Куп'янська (t.me/police_kh_region)

Згідно з попередньою інформацією, росіяни атакували місто ОДАБ-1500. Бомба влучила біля магазину й ринку внаслідок чого поранення отримали семеро людей: 

  • п'ять жінок; 
  • двоє чоловіків. 

Також внаслідок обстрілу була зруйнована двоповерхова будівля на ринку й пошкоджені: 

  • 12 торговельних кіосків; 
  • дитячий садок; 
  • житлові будинки; 
  • адміністративна будівля. 

ОДАБ-1500

ОДАБ-1500 (об'ємно-детонуюча авіаційна бомба) - це авіаційна бомба великої потужності, яка використовує принцип об'ємного вибуху. Ця зброя належить до термобаричних боєприпасів, які створюють потужну вибухову хвилю за рахунок спалювання паливно-повітряної суміші. Основною характеристикою ОДАБ-1500 є її здатність до створення значного надлишкового тиску на великій площі.

Вибух ОДАБ-1500 проходить у два етапи. Спочатку після детонації боєприпас розпилює велику кількість вибухової суміші в повітрі, а потім ця хмара запалюється, що призводить до масштабного вибуху.

Обстріли України 

У ніч з 23 на 24 жовтня російські війська здійснили чергову атаку на територію України. Для нападу було використано дві крилаті ракети типу Х-22 та дві керовані ракети класу "повітря-земля" Х-59. Окрім того, загарбники задіяли 50 ударних безпілотних літальних апаратів (БПЛА) моделі "Shahed", а також дрони невідомого типу.

До 8:30 ранку сили протиповітряної оборони України (ППО) змогли знешкодити 40 ворожих безпілотників, ефективно відбивши частину масованого авіаційного нападу.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна у Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ХарківВійна в Україні