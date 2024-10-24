Обстріл Куп'янська. Росіяни вдарили термобаричною бомбою, кількість поранених зросла

"Місцеві мешканці опинилися в епіцентрі удару. Поліцейські допомогли рятувальникам дістати людей з-під завалів та надали їм допомогу. Одна з постраждалих перебуває у тяжкому стані", - пише поліція.

Фото: наслідки обстрілу Куп'янська (t.me/police_kh_region)

Згідно з попередньою інформацією, росіяни атакували місто ОДАБ-1500. Бомба влучила біля магазину й ринку внаслідок чого поранення отримали семеро людей:

п'ять жінок;

двоє чоловіків.

Також внаслідок обстрілу була зруйнована двоповерхова будівля на ринку й пошкоджені:

12 торговельних кіосків;

дитячий садок;

житлові будинки;

адміністративна будівля.

ОДАБ-1500

ОДАБ-1500 (об'ємно-детонуюча авіаційна бомба) - це авіаційна бомба великої потужності, яка використовує принцип об'ємного вибуху. Ця зброя належить до термобаричних боєприпасів, які створюють потужну вибухову хвилю за рахунок спалювання паливно-повітряної суміші. Основною характеристикою ОДАБ-1500 є її здатність до створення значного надлишкового тиску на великій площі.

Вибух ОДАБ-1500 проходить у два етапи. Спочатку після детонації боєприпас розпилює велику кількість вибухової суміші в повітрі, а потім ця хмара запалюється, що призводить до масштабного вибуху.

Обстріли України

У ніч з 23 на 24 жовтня російські війська здійснили чергову атаку на територію України. Для нападу було використано дві крилаті ракети типу Х-22 та дві керовані ракети класу "повітря-земля" Х-59. Окрім того, загарбники задіяли 50 ударних безпілотних літальних апаратів (БПЛА) моделі "Shahed", а також дрони невідомого типу.

До 8:30 ранку сили протиповітряної оборони України (ППО) змогли знешкодити 40 ворожих безпілотників, ефективно відбивши частину масованого авіаційного нападу.