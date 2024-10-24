Обстрел Купянска. Россияне ударили термобарической бомбой, количество раненых возросло

"Местные жители оказались в эпицентре удара. Полицейские помогли спасателям достать людей из-под завалов и оказали им помощь. Одна из пострадавших находится в тяжелом состоянии", - пишет полиция.



Фото: последствия обстрела Купянская (t.me/police_kh_region)

Согласно предварительной информации, россияне атаковали город ОГАБ-1500. Бомба попала возле магазина и рынка в результате чего ранения получили семь человек:

пять женщин;

двое мужчин.

Также в результате обстрела было разрушено двухэтажное здание на рынке и повреждены:

12 торговых киосков;

детский сад;

жилые дома;

административное здание.

ОГАБ-1500

ОДАБ-1500 (объемно-детонирующая авиационная бомба) - это авиационная бомба большой мощности, которая использует принцип объемного взрыва. Это оружие относится к термобарическим боеприпасам, которые создают мощную взрывную волну за счет сжигания топливно-воздушной смеси. Основной характеристикой ОДАБ-1500 является его способность к созданию значительного избыточного давления на большой площади.

Взрыв ОДАБ-1500 проходит в два этапа. Сначала после детонации боеприпас распыляет большое количество взрывчатой смеси в воздухе, а затем это облако воспламеняется, что приводит к масштабному взрыву.

Обстрелы Украины

В ночь с 23 на 24 октября российские войска совершили очередную атаку на территорию Украины. Для нападения были использованы две крылатые ракеты типа Х-22 и две управляемые ракеты класса «воздух-земля» Х-59. Кроме того, захватчики задействовали 50 ударных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) модели «Shahed», а также дроны неизвестного типа.

К 8:30 утра силы противовоздушной обороны Украины (ПВО) смогли обезвредить 40 вражеских беспилотников, эффективно отразив часть массированного авиационного нападения.