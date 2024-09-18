Обстріл Кропивницького: атаковані будинки, почалась пожежа, є жертва та поранена (фото)

"Внаслідок ворожої атаки в обласному центрі пошкоджено кілька житлових будинків. В одному з дворів сталася пожежа. На жаль, є загиблий", - розповів він.

Крім того, за даними ОВА, легкі поранення отримала 90-річна жінка.

"Медики вже надали їй допомогу. Госпіталізації не потребує. Всі відповідні служби працюють на місці", - додав Райкович.

Наслідки обстрілу Кропивницького 18 вересня (t.me/kirovogradskaODA)