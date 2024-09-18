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Обстріл Кропивницького: атаковані будинки, почалась пожежа, є жертва та поранена (фото)

Фото: у Кропивницькому після атаки РФ 18 вересня є жертва та поранена (t.me/kirovogradskaODA)
Автор: Наталія Гурковська

Російські війська атакували Кропивницький 18 вересня. Під удар потрапили житлові будинки, почалася пожежа, є загибла та постраждала.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голови Кіровоградської ОВА Андрія Райковича.

"Внаслідок ворожої атаки в обласному центрі пошкоджено кілька житлових будинків. В одному з дворів сталася пожежа. На жаль, є загиблий", - розповів він.

Крім того, за даними ОВА, легкі поранення отримала 90-річна жінка.

"Медики вже надали їй допомогу. Госпіталізації не потребує. Всі відповідні служби працюють на місці", - додав Райкович.

 

Наслідки обстрілу Кропивницького 18 вересня (t.me/kirovogradskaODA)

Обстріл Кіровоградської області

Російські війська знову атакували Україну в ніч проти 18 вересня. Зокрема, близько 2:00, вибухи лунали в Кропивницькому.

Вже вранці, близько 9:00, у Кропивницькому знову лунали вибухи. Військові попереджали про загрозу російських дронів-камікадзе. В ОВА уточнювали, що окупанти атакують Кіровоградську область.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

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КропивницькийКіровоградська областьВійна в УкраїніДрони