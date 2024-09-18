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Обстрел Кропивницкого: атакованы дома, начался пожар, есть жертва и раненая (фото)

Фото: в Кропивницком после атаки РФ 18 сентября есть жертва и раненая (t.me/kirovogradskaODA)
Автор: Наталия Гурковская

Российские войска атаковали Кропивницкий 18 сентября. Под удар попали жилые дома, начался пожар, есть погибший и пострадавшая.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы Кировоградской ОВА Андрея Райковича.

"В результате вражеской атаки в областном центре повреждены несколько жилых домов. В одном из дворов произошел пожар. К сожалению, есть погибший", - рассказал он.

Кроме того, по данным ОВА, легкие ранения получила 90-летняя женщина.

"Медики уже оказали ей помощь. В госпитализации не нуждается. Все соответствующие службы работают на месте", - добавил Райкович.

 

Последствия обстрела Кропивницкого 18 сентября (t.me/kirovogradskaODA)

Обстрел Кировоградской области

Российские войска снова атаковали Украину в ночь на 18 сентября. В частности, около 2:00, взрывы гремели в Кропивницком.

Уже утром, около 9:00, в Кропивницком снова гремели взрывы. Военные предупреждали об угрозе российских дронов-камикадзе. В ОВА уточняли, что оккупанты атакуют Кировоградскую область.

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