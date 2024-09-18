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РФ атакує Кіровоградську область, в регіоні оголошено тривогу

Кропивницький, Середа 18 вересня 2024 09:16
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РФ атакує Кіровоградську область, в регіоні оголошено тривогу Фото: РФ атакує Кіровоградську область 18 вересня (facebook com UA National Police)
Автор: Наталія Гурковська

Російські війська атакують Кіровоградську область 18 вересня. Військові попередили про загрозу дронів.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голови Кіровоградської ОВА Андрія Райковича.

"Ворог продовжує атакувати Кіровоградщину. Прошу не ігнорувати тривогу. Кропивничан - не викладати жодних фото й відео", - написав він.

Голова ОВА додав, що офіційна інформація з'явиться після завершення тривоги.

Вибухи у Кропивницькому

Близько 9:00 у Кропивницькому пролунали кілька вибухів. Вони сталися після того, як у Кіровоградській області було оголошено повітряну тривогу. Військові попереджали про загрозу дронів РФ.

За даними на 9:17 тривогу оголошено у Кіровоградській, Сумській, Черкаській областях.

РФ атакує Кіровоградську область, в регіоні оголошено тривогу

Карта тривог в Україні на 9:17 (t.me/alarmukraine)

Атака РФ по Україні

У Києві у ніч проти 18 вересня була оголошена повітряна тривога. Вона була пов'язана із загрозою ворожих ударних безпілотників типу "Шахед".

Зокрема, ППО працювала в Києві та у Київській області. До речі, близько 2:00, вибухи лунали у Кропивницькому.

Пізніше з'ясувалось, що Росія завдала ракетного удару по Миколаївській області, а в Сумах під удар потрапили енергетичні об'єкти.

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