РФ атакує Кіровоградську область, в регіоні оголошено тривогу
Російські війська атакують Кіровоградську область 18 вересня. Військові попередили про загрозу дронів.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голови Кіровоградської ОВА Андрія Райковича.
"Ворог продовжує атакувати Кіровоградщину. Прошу не ігнорувати тривогу. Кропивничан - не викладати жодних фото й відео", - написав він.
Голова ОВА додав, що офіційна інформація з'явиться після завершення тривоги.
Вибухи у Кропивницькому
Близько 9:00 у Кропивницькому пролунали кілька вибухів. Вони сталися після того, як у Кіровоградській області було оголошено повітряну тривогу. Військові попереджали про загрозу дронів РФ.
За даними на 9:17 тривогу оголошено у Кіровоградській, Сумській, Черкаській областях.
Карта тривог в Україні на 9:17 (t.me/alarmukraine)
Атака РФ по Україні
У Києві у ніч проти 18 вересня була оголошена повітряна тривога. Вона була пов'язана із загрозою ворожих ударних безпілотників типу "Шахед".
Зокрема, ППО працювала в Києві та у Київській області. До речі, близько 2:00, вибухи лунали у Кропивницькому.
Пізніше з'ясувалось, що Росія завдала ракетного удару по Миколаївській області, а в Сумах під удар потрапили енергетичні об'єкти.
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