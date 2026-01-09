Обстріл Кривого Рогу: шахтарі лишились заблоковані під землею, порятунок тривав шість годин

Ворог напередодні продовжив атакувати Кривий Ріг. Внаслідок ракетного удару шахти лишились без світла, через що на одній із них робітники опинились заблоковані під землею.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС України.
Рятувальники повідомили, що сімох гірників довелось евакуювати з-під землі, оскільки не працював підйомник у шахті.
"8 січня внаслідок ракетного удару по місту було знеструмлено кілька районів, зокрема шахти, де в цей час працювали люди. На одній із шахт під землею залишилися семеро працівників - на горизонтах -1490 м та - 940 м", - написали в ДСНС.
В результаті довелось залучати спеціалістів, які б допомогли шахтарям вибратись нагору.
"Гірничорятувальники ДВГРЗ ДСНС спільно з фахівцями підприємства використали генератор, запустили підйомний механізм і забезпечили спуск шахтної кліті. Після понад шести годин роботи всіх працівників піднято на поверхню", - додали рятувальники.
За їхніми словами, усі працівники шахти, яких евакуювали, цілі та неушкоджені.
Фото: евакуація шахтарів тривала понад шість годин (ДСНС України)
Нагадаємо, 7 та 8 січня ворог атакував Кривий Ріг - це був найсильніший обстріл міста за весь період повномасштабної війни.
Упродовж дня та вечора в Кривому Розі пролунали десятки вибухів, а повітряна тривога тривала понад 10 годин.
Унаслідок обстрілу постраждали вісім людей, двох із них госпіталізували.
Два приватні підприємства пошкоджені в результаті атаки, а в Криворізькому районі зафіксували руйнування об’єктів інфраструктури. Жителів Кривого Рогу попередили про можливість серйозних відключень світла.