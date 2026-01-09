UA

Обстріл Кривого Рогу: шахтарі лишились заблоковані під землею, порятунок тривав шість годин

Фото: люди лишились під землею понід шіст годин (ДСНС України)
Автор: Маловічко Юлія

Ворог напередодні продовжив атакувати Кривий Ріг. Внаслідок ракетного удару шахти лишились без світла, через що на одній із них робітники опинились заблоковані під землею.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС України.

Рятувальники повідомили, що сімох гірників довелось евакуювати з-під землі, оскільки не працював підйомник у шахті.

 "8 січня внаслідок ракетного удару по місту було знеструмлено кілька районів, зокрема шахти, де в цей час працювали люди. На одній із шахт під землею залишилися семеро працівників - на горизонтах -1490 м та - 940 м", - написали в ДСНС.

В результаті довелось залучати спеціалістів, які б допомогли шахтарям вибратись нагору.

"Гірничорятувальники ДВГРЗ ДСНС спільно з фахівцями підприємства використали генератор, запустили підйомний механізм і забезпечили спуск шахтної кліті. Після понад шести годин роботи всіх працівників піднято на поверхню", - додали рятувальники.

За їхніми словами, усі працівники шахти, яких евакуювали, цілі та неушкоджені.

 

Фото: евакуація шахтарів тривала понад шість годин (ДСНС України)

Обстріл Кривого Рогу: що відомо

Нагадаємо, 7 та 8 січня ворог атакував Кривий Ріг - це був найсильніший обстріл міста за весь період повномасштабної війни.

Упродовж дня та вечора в Кривому Розі пролунали десятки вибухів, а повітряна тривога тривала понад 10 годин.

Унаслідок обстрілу постраждали вісім людей, двох із них госпіталізували.

Два приватні підприємства пошкоджені в результаті атаки, а в Криворізькому районі зафіксували руйнування об’єктів інфраструктури. Жителів Кривого Рогу попередили про можливість серйозних відключень світла.

