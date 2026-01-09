RU

Обстрел Кривого Рога: шахтеры остались заблокированы под землей, спасение длилось шесть часов

Фото: люди остались под землей около шести часов (ГСЧС Украины)
Автор: Маловичко Юлия

Враг накануне продолжил атаковать Кривой Рог. В результате ракетного удара шахты остались без света, из-за чего на одной из них рабочие оказались заблокированы под землей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС Украины.

Спасатели сообщили, что семерых горняков пришлось эвакуировать из-под земли, поскольку не работал подъемник в шахте.

"8 января в результате ракетного удара по городу было обесточено несколько районов, в частности шахты, где в это время работали люди. На одной из шахт под землей остались семь работников - на горизонтах -1490 м и - 940 м", - написали в ГСЧС.

В результате пришлось привлекать специалистов, которые бы помогли шахтерам выбраться наверх.

"Горноспасатели ДВГСО ГСЧС совместно со специалистами предприятия использовали генератор, запустили подъемный механизм и обеспечили спуск шахтной клети. После более шести часов работы всех работников подняли на поверхность", - добавили спасатели.

По их словам, все работники шахты, которых эвакуировали, целы и невредимы.

 

Фото: эвакуация шахтеров длилась более шести часов (ГСЧС Украины)

Обстрел Кривого Рога: что известно

Напомним, 7 и 8 января враг атаковал Кривой Рог - это был самый мощный обстрел города за весь период полномасштабной войны.

В течение дня и вечера в Кривом Роге прозвучали десятки взрывов, а воздушная тревога продолжалась более 10 часов.

В результате обстрелов пострадали восемь человек, двое из них госпитализированы.

Два частных предприятия повреждены в результате атаки, а в Криворожском районе зафиксировали разрушения объектов инфраструктуры. Жителей Кривого Рога предупредили о возможности серьезных отключений света.

