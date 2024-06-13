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Обстріл Кривого Рогу. Кількість постраждалих зросла до 32

Фото: наслідки обстрілу Кривого Рогу (t.me/dsns_telegram)
Автор: Сергій Пишкін

У Кривому Розі зросла кількість поранених внаслідок вчорашнього обстрілу. Наразі відомо про 32 постраждалих.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Ради оборони Кривого Рогу Олександра Вілкула у коментарі "Суспільному".

Зазначається, що серед 32 постраждалих: 

  • 5 дітей; 
  • ще 5 перебувають у важкому стані; 
  • один перебуває у вкрай важкому стані. 

Зазначається, що поліція ці дані не підтверджує. 

День жалоби 

"Завтра, 14 червня, у Кривому Розі буде оголошено день жалоби за загиблими внаслідок злочинної ворожої ракетної атаки 12.06.24", - написав Вілкул. 

Обстріл Кривого Рогу

Вчора, 12 червня, близько о 15:50 у Кривому Розі пролунав вибух. На той момент в регіоні була оголошена повітряна загроза через ризик застосування ворогом балістики. Пізніше голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак повідомив, що окупанти вдарили по житловому сектору міста.

Станом на 22:15, згідно з даними Державної служби надзвичайних ситуацій (ДСНС) було завершено аварійно-рятувальні роботи у житловій забудові. Внаслідок удару загинули 9 осіб. 

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