Обстріл Кривого Рогу. Кількість постраждалих зросла до 32

Зазначається, що серед 32 постраждалих:

5 дітей;

ще 5 перебувають у важкому стані;

один перебуває у вкрай важкому стані.

Зазначається, що поліція ці дані не підтверджує.

День жалоби

"Завтра, 14 червня, у Кривому Розі буде оголошено день жалоби за загиблими внаслідок злочинної ворожої ракетної атаки 12.06.24", - написав Вілкул.

Обстріл Кривого Рогу

Вчора, 12 червня, близько о 15:50 у Кривому Розі пролунав вибух. На той момент в регіоні була оголошена повітряна загроза через ризик застосування ворогом балістики. Пізніше голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак повідомив, що окупанти вдарили по житловому сектору міста.

Станом на 22:15, згідно з даними Державної служби надзвичайних ситуацій (ДСНС) було завершено аварійно-рятувальні роботи у житловій забудові. Внаслідок удару загинули 9 осіб.