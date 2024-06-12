У Кривому Розі через обстріл шестеро загиблих, є поранені

Російські окупанти сьогодні, 12 червня, обстріляли Кривий Ріг. В результаті ворожої атаки відомо щонайменше про шістьох загиблих.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента України Володимира Зеленського у Facebook, Офіс генерального прокурора у Telegram та міністра внутрішніх справ України Ігоря Клименка у Telegram .

"Ракетний удар росіян по Кривому Рогу. Наразі 11 поранених та 6 загиблих. Мої співчуття сім'ям та близьким загиблих. На місці працюють усі необхідні служби", - зазначив глава держави.

Він додав, що такі атаки доводять необхідность посилювати протиповітряну оборону України.

За словами Зеленського, сучасні системи ППО можуть забезпечити максимальний захист мирних мешканців, міст, позицій українських воїнів.

Оновлено 18:02

За інформацією Офісу генерального прокурора, у Кривому Розі відомо про сімох загиблих та 20 поранених внаслідок ракетного удару.

Фото: наслідки удару росіян по Кривому Рогу (t.me/pgo_gov_ua)

Рятувальні роботи продовжуються, тому інформацію про постраждалих ще уточнюватимуть, додали в ОГП.

Розпочато досудове розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни та умисного вбивства.

Оновлено 18:06

Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко розповів, що кількість загиблих зросла до восьми. При цьому відомо про 21 пораненого, серед них двоє дітей.

Фото: ліквідація наслідків удару по Кривому Рогу (t.me/Klymenko_MVS)

Ще чотири особи вважаються зниклими безвісти.

Клименко нагадав, що ракетний удар було завдано по житловій забудові.

"Пошукова операція триває. Співробітники ДСНС, Національної поліції, комунальні служби, волонтери роблять усе можливе, щоб врятувати якнайбільше людей. На місці події працюють кінологи з пошуковими собаками та психологи", - зазначив міністр.